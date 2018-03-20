2018-03-20T20:10:19+03:00
Политика

Трамп не исключил скорой встречи с Путиным

Президент США хочет обсудить с российским коллегой многие актуальные проблемы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп допустил вероятность того, что в скором времени может состояться его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление глава государства сделал во время переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во вторник по инициативе американской стороны между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран за последние годы. Также хозяин Белого дома поздравил российского коллегу с переизбранием на должность главы государства.

"Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой. Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить "гонку вооружений", <...> Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи", - цитирует ТАСС Трампа, который подчеркнул, что телефонный разговор с Путиным был "действительно хорошим"

Напомним, что ранее в Белом доме уверяли в отсутствии у президента США желания поздравлять российского коллегу с очередной победой на выборах.

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