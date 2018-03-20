Стивена Хокинга похоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина

СЕГОДНЯ 21:33 2018-03-20T21:33:25+03:00

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Прах всемирно британского физика-теоретика Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами известных учёных Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Об этом сообщили дети популяризатора науки Роберт, Тим и Люси.

Они также рассказали, что частная панихида состоится 31 марта в университетской церкви Великой Святой Марии, которая расположена недалеко от Гонвилл и Гай колледжа, входящего в состав Кембриджского университета, где Хокинг проработал более 50 лет.

"Он был неотъемлемой и очень узнаваемый частью университета и города. По этой причине, мы решили провести его похороны здесь, в городе, который он так любил, и который любил его. Жизнь и деятельность нашего отца значили многое для большого количества людей, как религиозных, так и нерелигиозных", - приводит слова детей ученого телеканал BBC

Напомним, что Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет. Еще полвека назад ему был поставлен страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз, однако физик сумел прожить насыщенную жизнь, полную открытий. Ученый заслужил всемирное признание и уважение, а также получил множество премий и наград, сообщает сайт kp.ru.