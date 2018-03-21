СЕГОДНЯ 11:11 2018-03-21T11:12:13+03:00

В сирийской Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор Фото: REUTERS

Мирные жители возвращаются в освобожденные от террористов населенные пункты Сакба и Кафер-Батна

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В сирийской Восточной Гуте начал работать третий гуманитарный коридор — мирные жители возвращаются в освобожденные от террористов населенные пункты Сакба и и Кафер Батна.

Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на российских Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Как сообщал сайт «КП», с 27 февраля Минобороны РФ и сирийское правительство организовали ежедневное пятичасовое гуманитарное перемирие, а также безопасные коридоры для выхода мирных жителей из зоны боевых действий.

Поначалу боевики всячески препятствовали выходу беженцев, фактически удерживая местное население в заложниках. Однако по мере освобождения правительственными войсками все большего числа населенных пунктов ситуация меняется — сейчас в безопасные районы эвакуировано уже более 80 тысяч мирных жителей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Центр по примирению враждующих сторон проводит в Восточной Гуте беспрецедентную гуманитарную операцию.