2018-03-21T19:15:02+03:00
Политика

У здания правительства Украины митингующие столкнулись с полицейскими

Националисты хотели поджечь покрышки возле кабмина
Алексей КАРЕЛИН
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Митингующие собрались у здания кабмина в связи со смертью экс-пилота ВолошинаМитингующие собрались у здания кабмина в связи со смертью экс-пилота ВолошинаФото: REUTERS
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В Киеве пострадали около 14 правоохранителей в стычке с участниками митинга у здания правительства. Как сообщают украинские СМИ, столкновение произошло после задержаний нескольких митингующих, которых пытались отбить у правоохранителей.

Оппозиционеры начали поджигать шины у здания кабмина. Полицейские попытались пресечь правонарушение, но митингующие забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью. В конце концов, полиции удалось задержать девять человек.

На митинг собрались украинские националисты. Они требовали отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко. По мнению митингующих, на Савченко лежит ответственность за доведение до самоубийства бывшего летчика военного летчика Владислава Волошина. Участники протестной акции выступили за создание комиссии по расследованию деятельности губернатора.

Как сообщал сайт kp.ru, 19 марта Волошин покончил с собой. Причина такого поступка неизвестна. Волошина считали виновником авиакатастрофы малайзийского Boeing 777 под Донецком летом 2014 года. кроме того, у него были финансовые трудности.

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