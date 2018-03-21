Трамп объяснил свой звонок Путину

СЕГОДНЯ 22:42 2018-03-21T22:42:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 21 марта, президент США Дональд Трамп объяснил свой телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил своего собеседника с победой на состоявшихся 18 марта выборах.

Как заметил глава Соединенных Штатов, американские СМИ ожидали от него критики в адрес Путина, однако сам он, по его собственному признанию, настроен на налаживание отношений с Москвой. «Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фэйковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) - это хорошо, а не плохо», - написал Трамп в своем Twitter.

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что РФ «может помочь решить» ряд международных проблем, в частности урегулировать корейский, сирийский и украинский кризисы. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями можно окончательно уничтожить запрещенную в России и других странах террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 20 марта, между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. В частности, тогда главы государств обсудили ситуации в Сирии, КНДР и на Украине. При этом они подчеркнули важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Кроме того, в ходе беседы Путин и Трамп уделили особое внимание вопросу о возможной личной встрече.