СМИ: Слова Трампа о встрече с Путиным застали Белый дом врасплох

СЕГОДНЯ 05:17 2018-03-22T05:17:49+03:00

Команда президента США не рассматривала возможность встречи с его российским коллегой в ближайшее время

Изменить размер текста: A A

Слова главы США Дональда Трампа о готовности провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным стали неожиданностью для Белого дома. О переговорах главы двух держав заговорили во время телефонного разговора, в котором американский лидер поздравил главу Кремля с победой на президентских выборах.

Как пишет газета The Washington Post, до этого момента команда Трампа не рассматривала вариант проведения российско-американских переговоров на высшем уровне в ближайшем будущем. Издание подчеркивает, что глава Белого дома не давал своим помощникам никаких заданий для проработки этого вопроса до звонка Путину.

По имеющимся данным, рабочие графики президентов США и РФ на сегодняшний день предусматривали одновременное пребывания Путина и Трампа в одной и той же стране только в ноябре. Они оба должны принять участие в очередном саммите G20, который пройдет в Аргентине.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что во время телефонного общения Трамп и Путин высказались в пользу заимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом, за координацию усилий по ограничению гонки вооружений, а также обсудили ситуацию в Сирии. А в завершении стороны договорились о личной встрече.