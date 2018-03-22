2018-03-22T05:17:49+03:00
Политика

СМИ: Слова Трампа о встрече с Путиным застали Белый дом врасплох

Команда президента США не рассматривала возможность встречи с его российским коллегой в ближайшее время
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Слова главы США Дональда Трампа о готовности провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным стали неожиданностью для Белого дома. О переговорах главы двух держав заговорили во время телефонного разговора, в котором американский лидер поздравил главу Кремля с победой на президентских выборах.

Как пишет газета The Washington Post, до этого момента команда Трампа не рассматривала вариант проведения российско-американских переговоров на высшем уровне в ближайшем будущем. Издание подчеркивает, что глава Белого дома не давал своим помощникам никаких заданий для проработки этого вопроса до звонка Путину.

По имеющимся данным, рабочие графики президентов США и РФ на сегодняшний день предусматривали одновременное пребывания Путина и Трампа в одной и той же стране только в ноябре. Они оба должны принять участие в очередном саммите G20, который пройдет в Аргентине.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что во время телефонного общения Трамп и Путин высказались в пользу заимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом, за координацию усилий по ограничению гонки вооружений, а также обсудили ситуацию в Сирии. А в завершении стороны договорились о личной встрече.

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