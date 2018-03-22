Сейм Латвии поддержал перевод русских школ на латышский язык обучения

СЕГОДНЯ 17:24 2018-03-22T17:24:36+03:00

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В четверг, 22 марта, сейм Латвии принял в окончательном чтении законопроект о переводе школ нацменьшинств на государственный язык обучения. «За» этот документ проголосовало большинство депутатов.

Теперь проект закона необходимо одобрить президенту страны. Между тем глава государства может и вернуть его на доработку, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января правительство Латвии поддержало поправки в закон об образовании, которые предусматривают перевод всех образовательных учреждений страны на обучение только на латышском языке. Согласно этим поправкам, начало постепенного перехода на государственный язык обучения запланировано на 1 сентября 2019 года, завершиться же оно должно 1 сентября 2021 года.

Между тем 40% населения двухмиллионной Латвии является русскоговорящими, в связи с чем в последнее время в прибалтийской стране нередко проходят митинги в защиту русских школ.