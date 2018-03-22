2018-03-22T22:34:48+03:00
В мире

В Турции разбился военный самолет

Предположительно, речь идет об истребителе F-16
Дарья ИВАШКИНА
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Предположительно, речь идет об истребителе F-16Предположительно, речь идет об истребителе F-16Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 22 марта, появилась информация о крушении турецкого военного самолета. По некоторым данным, речь идет об истребителе F-16, выполнявшем тренировочное задание.

Как выяснилось, воздушное судно разбилось в центральной части республики, а именно в районе Невшехир. В настоящее время на место ЧП уже выехали спасательные команды, сообщает агентство Anadolu.

Отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года в турецкой провинции Измир также разбился военно-тренировочный самолет. Авария произошла практически сразу вскоре после взлета воздушного судна. Причем тогда оба пилота погибли.

А в январе учебный военный самолет CASA разбился в провинции Ыспарта на юго-западе Турции, в результате чего погибли три человека.

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