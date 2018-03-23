2018-03-23T01:24:20+03:00
В мире

Трамп посоветовал бы себе в молодости не избираться в президенты

Глава Белого дома отметил, что до выборов был намного популярнее у американских СМИ
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы молодежи в Белом домеПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы молодежи в Белом домеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Никогда не баллотироваться на пост президента США посоветовал бы нынешний Дональд Трамп самому себе в молодости. Об этом глава государства сказал во время «Саммита будущего поколения», который прошел в четверг в Белом доме.

В резиденцию американского лидера пришли молодые активисты, чтобы пообщаться с представителями администрации США. Один из них спросил, что президент посоветовал бы 25-летнему Дональду Трампу.

«Не избираться в президенты», — пошутил тот, чем вызвал смех у присутствующих.

Глава государства снова посетовал на американские СМИ, которые публикую фейковые новости о нем. По словам Трампа, прежде у него была «блестящая репутация», до того, как он выставил свою кандидатуру на президентских выборах, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, Трамп неоднократно обвинял СМИ в предвзятых и ложных публикациях о нем. В частности глава государства указывал на то, что скандал с якобы имевшим место вмешательство Россси в выборы подогревают издания, подконтроьные демократам.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Палата представителей Конгресса одобрила выделение Украины $620 млн
Тиллерсон назвал Вашингтон «подлым городом»
Видео с издевательствами над животными и сайты с ними будут блокировать до суда
В Японии сотрудница полиции потеряла работу из-за романа с якудза
Трамп и Эрдоган обсудили проблемы в отношениях между США и Турцией
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за названия оружия
В сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой
Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая
В Турции разбился военный самолет
Трамп заявил о готовности дать показания по «российскому делу»
Суд по делу Савченко состоится в пятницу в 10:00 мск
Захарова напомнила Западу о хэштеге #freesavchenko
Минфин не получал официальных предложений по повышению НДФЛ
Американские конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой
Минобороны РФ: Путин рассказал не обо всем новейшем вооружении России
Палата представителей США приняла бюджет на остаток 2018 финансового года
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Россия окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике
ВВС Украины обвинили Россию в «провокационных действиях»
Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей
Европарламент может потребовать освобождения Савченко
Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии
Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам
В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина
Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию
Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов