Трамп посоветовал бы себе в молодости не избираться в президенты

СЕГОДНЯ 01:20 2018-03-23T01:24:20+03:00

Глава Белого дома отметил, что до выборов был намного популярнее у американских СМИ

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Никогда не баллотироваться на пост президента США посоветовал бы нынешний Дональд Трамп самому себе в молодости. Об этом глава государства сказал во время «Саммита будущего поколения», который прошел в четверг в Белом доме.

В резиденцию американского лидера пришли молодые активисты, чтобы пообщаться с представителями администрации США. Один из них спросил, что президент посоветовал бы 25-летнему Дональду Трампу.

«Не избираться в президенты», — пошутил тот, чем вызвал смех у присутствующих.

Глава государства снова посетовал на американские СМИ, которые публикую фейковые новости о нем. По словам Трампа, прежде у него была «блестящая репутация», до того, как он выставил свою кандидатуру на президентских выборах, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, Трамп неоднократно обвинял СМИ в предвзятых и ложных публикациях о нем. В частности глава государства указывал на то, что скандал с якобы имевшим место вмешательство Россси в выборы подогревают издания, подконтроьные демократам.