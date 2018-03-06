2018-03-06T15:05:26+03:00
В мире

ЕС намерен ввести пошлины 25% на ряд товаров из США

Еврокомиссия придумала, как ответить Трампу на ввод высоких платежей на импорт алюминия
Алексей КАРЕЛИН
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В ответ на "алюминиевые" пошлины Трампа ЕС введет свои пошлиныВ ответ на "алюминиевые" пошлины Трампа ЕС введет свои пошлиныФото: REUTERS
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Еврокомиссия собирается обложить некоторые американские товары 25-процентной пошлиной. В перечень вошли мотоциклы, джинсы, сталь, бурбон, апельсиновый сок, обувь и рис. Мера является ответом на заявление президента США Дональда Трампа о вводе пошлин 10% и 25% на ввоз алюминия и стали соответственно.

«Ответный список ЕС направлен на импорт из США футболок, джинсов, косметики, других потребительских товаров, мотоциклов и прогулочных судов стоимостью около €1 млрд; апельсиновый сок, виски из бурбона, кукурузы и других сельскохозяйственных продуктов на общую сумму €951 млн; стали и других промышленных продуктов стоимостью €854 млн», - сообщает Bloomberg.

Как сообщал сайт kp.ru, Трамп решил защитить отечественного производителя высоким таможенными пошлинами для импортной стали и алюминия. Позже Трамп заявил, что отменит пошлины для Канады и Мексики, если они согласятся пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Сейчас они, по мнению Трампа, для США не выгодны. В ЕС драконовские пошлины вызвали негодование.

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