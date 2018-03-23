Пилот турецкого истребителя F-16 погиб при крушении
В Турции при крушении истребителя F-16 погиб пилот. Об этом сообщили в генеральном штабе вооруженных сил страны.
"После аварии немедленно были начаты поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых были обнаружены обломки самолета и тело пилота", — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru писал, что истребитель F-16 военно-воздушных сил Турции потерпел крушение во время учебного полета в провинции Невшехир в центральной части страны. На место ЧП немедленно выехали спасательные команды.
Пока причины крушения неизвестны. Напомним, что оподобный случай произошел в Турции в феврале этого года. Тогдла в провинции Измир также разбился военно-тренировочный самолет. Авария произошла практически сразу вскоре после взлета воздушного судна. Причем тогда оба пилота погибли.