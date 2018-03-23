2018-03-23T08:21:07+03:00
В мире

Гости принца Гарри и Меган Маркл получат позолоченные приглашения на свадьбу

Карточки с позолоченной каймой увенчаны вензелем принца Уэльского, отпечатанным золотыми чернилами
Юлия ДИВЕЕВА
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Принц Гарри и Меган МарклПринц Гарри и Меган МарклФото: REUTERS
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На свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл можно будет попасть по позолоченным пригласительным. Кенсингтонский дворец в четверг опубликовал в Instagram фото карточек, в которые будут вписаны имена гостей.

По давней традиции бланки изготовила компания Barnard & Westwood. Они напечатаны на английской бумаге с использование американских чернил. Приглашения украшены золотой каймой, а также вензелем принца Уэльского, отпечатанным золотыми чернилами.

Бланки приглашений на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл Фото: СОЦСЕТИ

Бланки приглашений на свадьбу принца Гарри и Меган МарклФото: СОЦСЕТИ

Как пояснила пресс-служба, приглашения дают право гостям присутствовать 19 мая на венчании в капелле Святого Георгия и на обеде, который дает Ее Величество Королева Великобритании.

Как рассказывал сайт kp.ru, 33-летний Гарри и 36-летняя Меган обручились в начале ноября 2017 года, и только в конце месяца официально объявили о помолвке. А 15 марта 2018 года стало известно, что королева Великобритании Елизавета II официально одобрила брак своего внука с американской актрисой .

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