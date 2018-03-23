2018-03-23T08:46:35+03:00
Общество

В Турции установили памятник российскому послу Андрею Карлову

Церемония открытия состоялась 22 марта в городе Демре
Юлия ДИВЕЕВА
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Супруга погибшего дипломата Марина Карлова на церемонии открытия памятникаСупруга погибшего дипломата Марина Карлова на церемонии открытия памятникаФото: REUTERS
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В Турции увековечили память о российском после Александре Карлове, застреленном террористом. В четверг, 22 марта в городе Демре провинции Анталья состоялась торжественная церемония открытия барельефа с фотографией дипломата.

В мероприятии принимали участие депутаты, мэры и губернаторы Турции, а также вдова погибшего Марина Карлова. По данным RT, в Анталье с 20 по 27 марта проводится неделя памяти российского дипломата.

Как писал ранее сайт kp.ru, во вторник в городе Демре именем Андрея Карлова назвали одну из улиц.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турецкой Республике Андрей Карлов был убит исламистским фанатиком 19 декабря 2016 года в Анкаре во время фотовыставки в Центре современного искусства. Нападавший - 22-летний бывший полицейский Мевлют Алтынташ бал в охране мероприятия. Его ликвидировали на месте ЧП.

Президент России Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.

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