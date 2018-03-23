2018-03-23T11:46:26+03:00
Политика

В Кремле надеются на скорую встречу Путина и Трампа

Президентам России и США предстоит обсудить множество вопросов, способных повлиять на отношения между странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в скором времени смогут встретиться для обсуждения актуальных проблем. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в настоящих реалиях поддерживать диалог между Вашингтоном и Москвой просто необходимо, особенно в ситуациях с Сирией и корейским кризисом, однако некоторые органы власти в Соединенных Штатах не разделяют такую позицию.

"Я не знаю, до какой степени баланс сил внутри США - это не наше дело, мы не можем и не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутренние дела - может повлиять на будущее наших отношений. Но мы <...> надеемся, что у президентов Путина и Трампа будет возможность рано или поздно сесть вместе и обсудить существующие проблемы", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во вторник, 20 марта, Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах. В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, а после американский лидер заявил о том, что не исключает скорой встречи со своим российским коллегой.

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