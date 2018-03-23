Дональд Трамп пригрозил ветировать проект бюджета из-за разногласий по нелегальной миграции

СЕГОДНЯ 17:25 2018-03-23T17:26:23+03:00

Если президент США не подпишет принятый Конгрессом законопроект до конца пятницы, федеральное правительство в третий раз в этом году останется без финансирования

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Президент США Дональд Трамп пригрозил наложить вето на принятый Конгрессмо законопроект о бюджете на 2018 год. Об этом глава американского государства написал на своей странице в Твиттер.

В частности, президент недоволен достигнутым компромиссом с Демократической партией по вопросам нелегальной миграции и финансирования стены на границе с Мексикой.

«Я рассматриваю вето на бюджетный законопроект, основываясь на том, что более 800 тысяч получателей программы DACA полностью брошены демократами и даже не упомянуты в законопроекте, а пограничная стена, которая крайне нужна для нашей национальной обороны, не полностью профинансирована», - написал Трамп в своем Твиттер.

Упомянутая DACA является программой по защите от депортации мигрантов, нелегально прибывших в США в детском возрасте. Республиканец Трамп считался ее ярым противником, но в последнее время глава государства заявляет, что именно демократы саботируют работу программы.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. На эти цели администрация США запросила в 2018 году $25 млрд, однако Конгресс согласился выделить только $1,6 млрд/

Отметим, что если президент США не подпишет до конца пятницы проект бюджета, то федеральное правительство останется без финансирования уже в третий раз в этом году.