Дональд Трамп пригрозил ветировать проект бюджета из-за разногласий по нелегальной миграции
Президент США Дональд Трамп пригрозил наложить вето на принятый Конгрессмо законопроект о бюджете на 2018 год. Об этом глава американского государства написал на своей странице в Твиттер.
В частности, президент недоволен достигнутым компромиссом с Демократической партией по вопросам нелегальной миграции и финансирования стены на границе с Мексикой.
«Я рассматриваю вето на бюджетный законопроект, основываясь на том, что более 800 тысяч получателей программы DACA полностью брошены демократами и даже не упомянуты в законопроекте, а пограничная стена, которая крайне нужна для нашей национальной обороны, не полностью профинансирована», - написал Трамп в своем Твиттер.
Упомянутая DACA является программой по защите от депортации мигрантов, нелегально прибывших в США в детском возрасте. Республиканец Трамп считался ее ярым противником, но в последнее время глава государства заявляет, что именно демократы саботируют работу программы.
Строительство стены на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. На эти цели администрация США запросила в 2018 году $25 млрд, однако Конгресс согласился выделить только $1,6 млрд/
Отметим, что если президент США не подпишет до конца пятницы проект бюджета, то федеральное правительство останется без финансирования уже в третий раз в этом году.
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»