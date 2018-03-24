2018-03-24T16:42:17+03:00
Политика

Эрдоган назвал страны Запада агрессорами

Президент Турции заявил, что никто не вправе обвинять миротворческие турецкие войска в захвате Сирии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Турецкий лидер обвинил Запад в скрытой агрессии на Ближнем ВостокеТурецкий лидер обвинил Запад в скрытой агрессии на Ближнем ВостокеФото: REUTERS
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Все действия Запада вокруг сирийского кризиса никоим образом не направлены на установления мира в данном регионе. Скорее наоборот, западные страны стремятся сделать эту часть Ближнего Востока своей подконтрольной территорией. Об этом заявил президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Именно Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора на этой земле", — подчеркнул турецкий лидер.

По слова турецкого лидера, только его страна способна навести порядок в регионе. "Именно поэтому население сирийских районов от Талль-Рыфата до Мюнбича, Талль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции. Наша политика и наши действия ассоциируются в сознании людей с понятиями безопасность, мир, спокойствие и порядок", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

20 января Турция начала в сирийском Африне военную операцию под названием "Оливковая ветвь". Цель военной компании — сломить сопротивление вооруженных формирований курдской самообороны, которые Анкара считает террористическими.

Официальный Дамаск неоднократно обвинял Анкару в преднамеренной оккупации части сирийской территории.

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