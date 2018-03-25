2018-03-25T14:21:05+03:00
Политика

Песков назвал направления работы Путина на новом сроке

Как заверил представитель Кремля, ситуация на международной арене волнует российского лидера меньше внутренних проблем
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал направления работы Владимира Путина на новом президентском сроке.

По словам представителя Кремля, в настоящее время приоритетом для главы нашего государства являются внутренние дела, «это те проблемы, которые у нас есть». При этом первые шаги Путина во внутренней политике после победы на состоявшихся 18 марта выборах будут связаны с реализацией положений послания Федеральному собранию, которое было оглашено 1 марта, и формированием новой команды.

«Во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания. Второе - это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента», - сказал Песков в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Ситуация на международной арене, как подчеркнул пресс-секретарь, волнует Путина меньше внутренних проблем.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы. А 23 марта Центризбирком опубликовал окончательные итоги голосования. Как выяснилось, набрав 76,69% голосов, победил действующий глава государства Владимир Путин.

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