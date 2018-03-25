Песков: Москва считает обвинения Британии по делу Скрипаля граничащими с бандитизмом

СЕГОДНЯ 14:41 2018-03-25T14:41:35+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Великобритании по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля «невиданным хамством». По его словам, в Москве считают обвинения Лондона в адрес нашей страны «граничащими с бандитизмом международными делами». Однако, как заметил представитель Кремля, сейчас главное «справиться с этой провокацией».

«Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Внутренние проблемы Британии или проблемы взаимоотношений Британии с союзниками или еще что-то? Это, скорее всего, не наше дело. Наше дело - как справиться с этой провокацией»,- сказал Песков в интервью телеканалу НТВ.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что в этой ситуации президент России Владимир Путин сохраняет «абсолютное спокойствие и выдержку». Как отметил представитель Кремля, глава нашего государства сразу сформулировал свою позицию. «То есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить», - пояснил Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, британский шпион Сергей Скрипаль 4 марта был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом. При этом Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву.