Захарова: посол РФ получает «неграмотные отписки» от МИД Великобритании по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 20:14 2018-03-25T20:14:30+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол нашей страны в Великобритании Александр Яковенко получает от британского внешнеполитического ведомства неграмотные отписки на запросы и ноты российской стороны по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

«На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом дипломат выразила удивление «уровнем работы британской стороны». «Огромную роль здесь играет спешка - раз, и полное отсутствие координации внутри - это два», - добавила представитель министерства иностранных дел РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом. Причем Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Российская же сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.