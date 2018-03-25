2018-03-25T20:47:16+03:00
Происшествия

Следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре в Кемерово

Также правоохранителям уже удалось установить личность собственника сгоревшего ТЦ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. Фото: Данил Айкин/ТАССВ воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. Фото: Данил Айкин/ТАСС
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В воскресенье, 25 марта, в Следственном комитете России (СКР) рассказали о ходе расследования дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Как выяснилось, правоохранители уже установили личность основного владельца ТЦ, а также допросила первых свидетелей и потерпевших.

«Следователями совместно с сотрудниками полиции уже установлен основной собственник ТЦ, принимаются меры к его доставлению, уже допрошено 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек», - говорится в заявлении СКР, поступившем в редакцию «КП».

Кроме того, там отмечается, что в настоящее время следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре, а также пытаются установить эпицентр возгорания и отрабатывают все возможные версии произошедшего.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек. А судьба еще некоторых посетителей ТЦ остается неизвестной. Так, среди пропавших без вести - почти весь 5 «А» класс школы №1 небольшого поселка Трещевский.

Комментарии постадавших при пожаре в кемеровском торговом комплексе.

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