2018-03-25T22:51:51+03:00
Происшествия

Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до 14

А количество пострадавших выросло до 43 человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Спасателям удалось справиться с огнем только около полуночи по местному времени. Фото: Данил Айкин/ТАСССпасателям удалось справиться с огнем только около полуночи по местному времени. Фото: Данил Айкин/ТАСС
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По последним данным, число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 14. Как выяснилось, спасатели нашли еще восемь тел в одном из помещений ТЦ.

О 14 жертвах возгорания в кемеровском ТЦ сообщает ФАН со ссылкой на министерство внутренних дел России.

При этом стало известно, что почти 70 человек числятся пропавшими без вести. «Количество пропавших без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" выросло до 69 человек, 40 из них - дети», - сказал представитель оперативного штаба пожаротушения ТАСС.

Кроме того, по словам собеседника агентства, число пострадавших выросло до 43 человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Возгорание возникло приблизительно в 16:00 по местному времени на четвертом, последнем, этаже. Спасателям удалось справиться с огнем только около полуночи (20:00 мск). По информации МЧС, выгорело более 1500 квадратных метров площади.

Между тем, как заявил глава МЧС России Владимир Пучков, работы по тушению пожара и поисково-спасательная операция на месте трагедии будут продолжаться всю ночь.

Люди спасаются от пожара, выпрыгивая в окна.По предварительным данным пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни четверых детей. В то же время в МЧС признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших

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