СМИ сообщили о задержании главы фирмы, владеющей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Появилась информация о том, что следственные органы по делу о крупном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре в Кемерово задержали главу компании, владеющей ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок. Об этом на своей странице в Twitter сообщает агентство «Говорит Москва». По его данным, задержание произведено по ст. 91 Уголовного кодекса России.
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