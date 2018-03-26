СМИ сообщили о задержании главы фирмы, владеющей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

СЕГОДНЯ 02:00 2018-03-26T02:01:31+03:00

Жертвами крупного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» стали как минимум 37 человек, судьба еще 64 неизвестна [видео]

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Появилась информация о том, что следственные органы по делу о крупном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре в Кемерово задержали главу компании, владеющей ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок. Об этом на своей странице в Twitter сообщает агентство «Говорит Москва». По его данным, задержание произведено по ст. 91 Уголовного кодекса России.

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В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 35 человек. Среди них – 26 детей (подробности).

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны (подробности).