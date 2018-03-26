США скорбят вместе с Россией в связи с трагедией в Кемерове
Посольство Соединенных штатов Америки выразило свои соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерово, где накануне в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли десятки человек.
"Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с жертвами и с семьями погибших и пострадавших", — написала пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон в Twitter.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел сильный пожар. К настоящему моменту погибшими числятся 55 человек. Еще 50 остаются пропавшими без вести.
На месте происшествия находятся десятки расчетов экстренных служб, развернут оперативный штаб. Ведется поиск пропавших. Полицейские охраняют общественный порядок в районе ЧП, территория ТРЦ оцеплена.
В оперативном штабе полицейские психологи совместно с психологами МЧС оказывают помощь родственникам погибших и без вести пропавших граждан.
Ранее свои соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерове принесли главы Казахстана, Сербии, генсек Евросоюза Турнбьерн Ягланд.
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