2018-03-26T10:23:08+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

США скорбят вместе с Россией в связи с трагедией в Кемерове

В посольстве США в Москве назвали произошедшее назвали "ужасной трагедией"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Соболезнования семьям погибших приходят от глав мировых держав по всему мируСоболезнования семьям погибших приходят от глав мировых держав по всему мируФото: REUTERS
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Посольство Соединенных штатов Америки выразило свои соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерово, где накануне в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли десятки человек.

"Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с жертвами и с семьями погибших и пострадавших", — написала пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел сильный пожар. К настоящему моменту погибшими числятся 55 человек. Еще 50 остаются пропавшими без вести.

На месте происшествия находятся десятки расчетов экстренных служб, развернут оперативный штаб. Ведется поиск пропавших. Полицейские охраняют общественный порядок в районе ЧП, территория ТРЦ оцеплена.

В оперативном штабе полицейские психологи совместно с психологами МЧС оказывают помощь родственникам погибших и без вести пропавших граждан.

Ранее свои соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерове принесли главы Казахстана, Сербии, генсек Евросоюза Турнбьерн Ягланд.

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