Президент Сербии выразил соболезнования России в связи с трагедией в Кемерово

СЕГОДНЯ 09:50 2018-03-26T09:56:37+03:00

Число жертв страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» возросло до 55, работы на месте трагедии продолжаются Фото: Лариса МАРУЦАК

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Президент Сербии Александар Вучич после страшной трагедии в Кемерово, где пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» унес жизни более 50 человек, прислал главе России Владимиру Путину телеграмму со словами сочувствия и предложением посильной помощи.

«Примите мои искренние соболезнование в связи с трагедией в Кемерово, где ужасный пожар отнял много жизней. Нас глубоко потрясло, что среди погибших много детей», - говорится в телеграмме сербского лидера.

«Сербия, как маленькая страна, но большой друг, может помочь каким бы то ни было образом, мы готовы в рамках своих возможностей сделать это», - подчеркивает Вучич.

Телеграмму с соболезнованиями президенту России прислал и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он пишет, что «с глубоким прискорбием воспринял весть» о трагической гибели людей из-за пожара в ТЦ.

«От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - цитирует его послание ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром стало известно, что число погибших в Кемерово возросло до 55 человек, судьба более 50 до сих пор неизвестна, они все еще считаются пропавшими без вести.

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Спасатели работают с риском для жизни и здоровья, угроза обрушения и сильный дым, который видно на снимках с места пожара трагедии, затрудняют работу (подробности).