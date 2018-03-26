Минпромторг начал принимать заявки на участие в системе tax free

СЕГОДНЯ 13:59 2018-03-26T13:59:09+03:00

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Минпромторг объявил о начале сбора заявок от магазинов на участие в проекте tax free. Включиться в систему могут пока объекты розничной торговли, расположенные в отдельных локациях в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Список могут расширить за счет городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Система tax free запущена в России с 1 января 2018 года, но пока в отдельных локациях в рамках эксперимента. Если он закончится успешно, то перечень мест расширят.

Напомним, система tax free позволяет иностранцам вернуть НДС, уплаченный при покупке товара в магазине-участнике проекта. При этом покупки должны вывозиться через определенные пограничные пункты. К ним относятся московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, Пулково в Санкт-Петербурге, аэропорты в Сочи и во Владивостоке, автомобильный пропускной пункт пропуска Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области, Свободный порт во Владивостоке.