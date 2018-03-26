Источник в МИД России рассказал о готовящемся ответе на высылку дипломатов

СЕГОДНЯ 16:53 2018-03-26T16:56:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 26 марта, в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление главы Европейского совета Дональда Туска, в котором тот сообщил о том, что 14 стран ЕС высылают российских дипломатов в качестве меры солидарности с Лондоном по делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве нашей страны пообещали в ближайшие дни зеркально ответить на решение государств-членов Евросоюза. О готовящемся ответе рассказал источник РИА Новости в МИД РФ.

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 26 марта, стало известно, что Соединенные Штаты также решили выслать из страны около 60 российских дипломатов и закрыть генеральное консульство РФ в городе Сиэтл. В то же время Германия подтвердила высылку четырех представителей России, а Украина заявила о выдворении 13 наших дипломатов.