Похороны жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начнутся 28 марта

СЕГОДНЯ 16:57 2018-03-26T16:58:02+03:00

Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» расположен в Кемерове на проспекте Ленина, 35, на пересечении главных магистралей города. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Расходы на похороны жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» власти Кемеровской области возьмут на себя

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28 марта состоятся похороны жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Их организация уже началась. Об этом сообщил представитель муниципального предприятия «Спецбюро». Все расходы на похороны возьмет на себя администрация Кемеровской области.

«Похороны начнутся послезавтра, 28 марта. Люди уже приезжают, выбирают, что им нужно. Оплачивать похороны будут власти», - рассказали в «Спецбюро» ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, оплатить похороны обещал вице-губернатор Владимир Чернов. По словам главы региона Амана Тулеева, за каждого погибшего семьи получат по 1 млн рублей. По такой же сумме выплатит родственникам жертв пожара правительство России. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

В трагедии в Кемерове погибли 64 человека, многие из них – дети. СКР рассказал о четырех задержанных подозреваемых и об установлении пятого – сотрудника ЧОП, который отключил сигнализацию в начале пожара.