2018-03-26T16:07:45+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Правительство России выплатит компенсации семьям погибших в пожаре в Кемерове

Премьер-министр Дмитрий Медведев принес соболезнованиям родным и близким жертв ЧП
Алексей КАРЕЛИН
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАСС
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За каждого погибшего в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове правительство России выплатит по 1 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

«В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства в соответствии с теми правилами, которые имеются, в размере одного миллиона рублей за каждого погибшего», – сказал Медведев.

Медведев также принес соболезнования родственникам жертв. По словам премьера, трагедия в Кемерове является огромной утратой не только для Кузбасса, но и для всей России.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по 1 млн рублей семьям погибших в пожаре выплатят и из регионального бюджета. Администрация Кемеровской области оплатит похороны, окажет финансовую поддержку пострадавшим.

Пожар в Кемерове начался 25 марта на верхнем этаже. Он забрал больше 60 жизней, среди погибших – много детей, пропал целый класс местной школы. В городе объявили трехдневный траур.

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