Захарова: Москва примет меры по каждой высылающей российских дипломатов стране

СЕГОДНЯ 20:28 2018-03-26T20:28:17+03:00

По словам представителя МИД РФ, теперь нет сомнений в том, что «за провокацией в Солсбери стоят США и Великобритания»

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В понедельник, 26 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выдворение российских дипломатов из США, Канады и ряда стран Евросоюза. По ее словам, число высылаемых представителей нашей страны не оставляет сомнений в том, что «за провокацией в Солсбери стоят США и Великобритания».

Также Захарова подчеркнула, что Москва была готова к высылке дипломатов. «Естественно, мы понимали после саммита ЕС, о чем идет речь. Естественно, мы к этому готовились», - сказала представитель внешнеполитического ведомства нашей страны.

Кроме того, дипломат заверила, что РФ примет меры по каждой стране, выдворяющей сотрудников российских дипмиссий. «Всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты. И по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в Сиэтле», - уточнила Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 26 марта, США, Канада и ряд европейских государств объявили о высылке российских дипломатов «в знак солидарности с Лондоном». А Соединенные Штаты также заявили о решении закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.