2018-03-26T21:06:25+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Следователи объяснили выдачу тел погибших при пожаре в Кемерово под расписку о неразглашении

‍В СКР заверили, что подписание подобных бумаг предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел сильный пожар25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел сильный пожарФото: REUTERS
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В Следственном комитете России (СКР) прокомментировали информацию о том, что родственников жертв пожара в торговом центре в Кемерово, которые прибывают на опознание, просят подписывать «бумаги о соблюдении секретности». О таких подписках корреспондентам «КП» на месте трагедии рассказали родные жертв.

Между тем, как заметили в СКР, подписание документов о неразглашении информации предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством нашей страны. «Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших», - говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Также там отмечается, что эти соглашения не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще более 40 пострадали.

По факту случившегося Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело: дело завели по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Первые минуты пожара в Кемерово с камер наблюдения.

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