Эрдоган заявил, что Турция ещё хочет стать членом Евросоюза

СЕГОДНЯ 09:45 2018-03-27T09:45:35+03:00

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова «постучал в дверь» Евросоюза: на саммите Турция — ЕС, проходившем в болгарском городе Варна, он заявил, что вступление в Европейский Союз все еще остается «стратегической целью» Анкары.

Эрдоган выразил надежду, что тяжелые времена в отношениях с Брюсселем остались позади, и предупредил: «попытки вытолкнуть Турцию за пределы политики расширения были бы большой ошибкой для Евросоюза».

Он также призвал европейских лидеров убрать «искусственные политические барьеры» на пути своей страны к членству в ЕС и отказаться от «политики двойных стандартов» по отношению к Анкаре.

«Несмотря на ловушки и препятствия на пути, мы продолжаем идти к полноценному членству в ЕС. Это наша стратегическая цель», - приводит слова турецкого лидера Daily Sabah.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, еще в январе Эрдоган говорил, что Турция устала от более чем полувековых (с 1963 года) переговоров о членстве в Евросоюзе, и его страна не собирается вечно просить принять её в «европейскую семью». До этого тоже неоднократно заявлял, что Анкара вполне обойдется без членства в ЕС, ничего не потеряет.