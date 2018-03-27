2018-03-27T09:45:35+03:00
Политика

Эрдоган заявил, что Турция ещё хочет стать членом Евросоюза

Вступление в ЕС, по его словам, остается «стратегической целью» Анкары
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Турция — ЕС в болгарской ВарнеТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Турция — ЕС в болгарской ВарнеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова «постучал в дверь» Евросоюза: на саммите ТурцияЕС, проходившем в болгарском городе Варна, он заявил, что вступление в Европейский Союз все еще остается «стратегической целью» Анкары.

Эрдоган выразил надежду, что тяжелые времена в отношениях с Брюсселем остались позади, и предупредил: «попытки вытолкнуть Турцию за пределы политики расширения были бы большой ошибкой для Евросоюза».

Он также призвал европейских лидеров убрать «искусственные политические барьеры» на пути своей страны к членству в ЕС и отказаться от «политики двойных стандартов» по отношению к Анкаре.

«Несмотря на ловушки и препятствия на пути, мы продолжаем идти к полноценному членству в ЕС. Это наша стратегическая цель», - приводит слова турецкого лидера Daily Sabah.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, еще в январе Эрдоган говорил, что Турция устала от более чем полувековых (с 1963 года) переговоров о членстве в Евросоюзе, и его страна не собирается вечно просить принять её в «европейскую семью». До этого тоже неоднократно заявлял, что Анкара вполне обойдется без членства в ЕС, ничего не потеряет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Болельщик выбежал на поле во время матча и поцеловал Роналду
Путин о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: все виновные будут наказаны
Депутат Верховной рады назвал число российских дипломатов на Украине
В Сети появилось видео задержания Украиной российского судна
Обманутые дольщики смогут узнать сроки восстановления своих прав на сайте Минстроя
Путин посетил больницу в Кемерове, где находятся пострадавшие при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Путин в Кемерове: налоговые каникулы не освобождают от контроля за безопасностью бизнеса
Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не работала около недели
Путин: причинами трагедии в Кемерово являются халатность и разгильдяйство
Антонов назвал высылку российских дипломатов из США не имеющей оправданий
Трамп обсудил с Трюдо выдворение российских дипломатов
Премьер Словакии: для высылки российских дипломатов мало одних только обвинений в адрес РФ
Глава МИД Британии рассказал о желании Запада дружить с Россией
Трамп заявил, что США ведут торговые переговоры со многими странами
Погода в Москве на 27 марта 2018 года: ожидается до 2 градусов тепла
Посол России в Белграде возмущен инцидентом с задержанием сербского представителя в Косово
В Кузбассе начался трехдневный траур в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»
Опознаны тела 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Неизвестные разослали на военные объекты в США посылки со взрывчаткой