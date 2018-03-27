2018-03-27T13:34:35+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Тулеев извинился перед Путиным за погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Губернатор Кемеровской области признал, что причиной трагедии стало разгильдяйство и халатность
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Аман Тулеев. Фото: администрация Кемеровской областиАман Тулеев. Фото: администрация Кемеровской областиФото: другой источник.
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Губернатор Аман Тулеев на совещании в Кемерово извинился перед президентом Владимиром Путиным за пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.

"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", — заявил руководитель области.

По словам Тулеева, он с самого начала ЧП держал ситуацию на контроле. Однако события развивались стремительно, «как снежный ком», и ему не всегда удавалось за всем уследить. Кроме того, со слов губернатора, наложилась и личная трагедия.

"И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно", - добавил глава Кемеровской области на совещании с президентом.

25 марта в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека. На месте трагедии 27 марта побывал президент России Владимир Путин. Глава государства принес соболезнования семьям погибших, пообещал детально разобраться в причинах трагедии и наказать виновных.

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