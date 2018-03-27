2018-03-27T14:12:02+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Следствие просит арестовать задержанных по делу о пожаре в Кемерово

Всем пятерым подозреваемым предъявили обвинения
Дарья ИВАШКИНА
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По последним данным, в результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человекаПо последним данным, в результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человекаФото: Виктория МИНАЕВА
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Во вторник, 27 марта, Следственный комитет России (СКР) сообщил о том, что всем задержанным по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово предъявили обвинения. В частности, речь идет о владельце ТЦ Надежде Судденок и охраннике, который отключил систему оповещения при сигнале о возгорании.

При этом следствие намерено требовать в суде ареста всех пятерых обвиняемых. «Следователи СКР ходатайствуют об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в кемеровском ТРЦ», - говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

Также там уточняется, что в ближайшее время задержанные будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, еще 52 пострадали, 13 человек были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержаны уже пять человек.

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