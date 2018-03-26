СКР сообщил о задержании охранника, отключившего систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерово
В понедельник, 26 марта, в Следственном комитете России (СКР) сообщили о задержании пятого подозреваемого по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Речь идет об охраннике ТЦ, который отключил систему оповещения при сигнале о возгорании.
«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР.
Также там отмечается, что к настоящему времени следователям удалось допросить уже более 70 свидетелей и очевидцев ЧП. При этом в ближайшее время криминалисты центрального аппарата СКР приступят к осмотру места происшествия с применением специальной техники.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. Возгорание случилось на четвертом, последнем, этаже здания. В результате инцидента погибли 64 человека, и еще более 40 были вынуждены обратиться за медицинской помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Возможные причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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