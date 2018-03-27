Суд в Москве признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

СЕГОДНЯ 14:21 2018-03-27T14:22:05+03:00

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Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, признан Никулинским судом Москвы виновным в вымогательстве 8 млн рублей. Вместе с ним виновными признали еще 10 сообщников. Об этом сообщает из зала суда корреспондент «Комсомольской правды».

Решение вынес судья Константин Дубков. Ранее прокуратура запрашивала для Шакро 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 700 тысяч рублей. В обвинительном заключении говорится, что Шакро возглавил организованную преступную группировку после смерти Деда Хасана.

ОПГ Шакро, по версии следствия, занималась в основном вымогательством и рейдерством. Одним из пострадавших от действий банды оказался владелец ресторана Elements Жанна Ким, которую принуждали выдать 8 млн рублей. Конфликт кончился на Рочдельской улице перестрелкой с двумя погибшими. Убитых суд тоже признал виновными в вымогательстве посмертно.

В конце 2017 года сайт kp.ru сообщал, что в Москве задержали бывшего начальника СУ СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Его подозревают в связях с Шакро Молодым. Ранее по подозрению в получении взятки от Шакро задержали трех высокопоставленных сотрудников СКР.