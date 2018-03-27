Кличко поручил проверить все ТРЦ Киева в связи с пожаром в "Зимней вишне"
Все торговые и развлекательные центры Киева тщательно проверят на предмет их соответствия правилам пожарной безопасности. Об этом, в связи с трагическими событиями в Кемерове, распорядился киевский градоначальник Виталий Кличко.
"Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерове. В связи с этим мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей", - сообщил заместитель главы Киевской горадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев.
Пантелеев призвал владельцев ТРЦ и других общественных заведений обеспечить надёжность всех противопожарных систем и подготовиться к визитам представителей служб Госпожнадзора.
25 марта в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня" произошло возгорание на последнем этаже. В результате пожара погибло 64 человека и десятки пострадали от огня и дыма. 28 марта в России объявлено общенациональным днем траура.