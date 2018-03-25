Власти Кемеровской области назвали предварительную версию пожара в ТЦ, в котором погибли 5 человек

СЕГОДНЯ 21:30 2018-03-25T22:45:38+03:00

Как горел торговый комплекс в Кемерово. Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

По последним данным, в результате возгорания более 30 человек пострадали, 35 числятся пропавшими без вести

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Власти Кемеровской области назвали предварительную версию пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого, по последним данным, погибли пять человек, и еще более 30 пострадали.

Как заявил глава региона Владимир Чернов, причиной трагедии мог стать поджог в батутной комнате. По его словам, у кого-то из детей, вероятно, была с собой зажигалка. «Очаг - батутная комната. <...> Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох», - цитирует губернатора ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания. В настоящее время следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, а также проверяет информацию о 35 пропавших без вести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644459" frameborder="0"></iframe> Комментарий заведующего токсикологическим отделением больницы Кемерово по чрезвычайной ситуации.

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