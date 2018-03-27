Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» назвала ответственного за эвакуацию людей

СЕГОДНЯ 17:37 2018-03-27T17:37:21+03:00

В огне в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибло больше 60 человек Фото: REUTERS

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В день кемеровской трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» ответственным за пожарную безопасность была Воробьева Жанна Владимировна. Об этом сообщила гендиректор ТЦ в ходе судебного разбирательства по делу о нарушении правил противопожарной безопасности.

«В выходные дни всегда в ТЦ есть ответственный сотрудник по графику. В этот день дежурил человек не по графику. Суду и следствию я об этом сообщу. Дежурила Воробьева Жанна Владимировна», - передает РЕН ТВ слова Судденок из зала суда.

Судденок также заверила, что залы кинотеатра никогда не запирались, возможно, неправильно сработали магнитные замки, передает "Интерфакс". Как сообщал ранее сайт kp.ru, глава СКР Александр Бастрыкин на совещании у Владимира Путина доложил, что двери на четвертом этаже, где находились кинотеатр и игровые комнаты, были заблокированы.

Причиной пожара мог быть поджог, говорит Судденок. Сотрудник ТЦ, который оказался рядом с очагом возгорания, рассказал Судденок, что слышал хлопок в детской зоне, потом увидел столп огня – вспыхнула поролоновая куча. По словам Судденок, сам аттракцион загореться не мог. По версии СКР, причиной пожара стало короткое замыкание.