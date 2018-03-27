2018-03-27T18:37:33+03:00
Политика

Около половины украинцев выступили против запрета российских СМИ и соцсестей

Население незалежной считает ошибкой запрет на въезд в страну артистам из РФ
Алексей КАРЕЛИН
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Против запрета на въезд на территорию Украины отдельных артистов из РФ и на показ российских фильмов выступили 53% опрошенных.Против запрета на въезд на территорию Украины отдельных артистов из РФ и на показ российских фильмов выступили 53% опрошенных.Фото: REUTERS
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Население Украины не поддерживает запрет российских фильмов, соцсетей и СМИ, а также включение артистов из РФ в список национальных угроз. Такие результаты показал социальный опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Прослеживается скорее неприятие гражданами ограничительных мер», – говорится в исследовании.

Запрет российских телеканалов осудили 44% опрошенных против 37% поддержавших. Ограничение доступа к российским соцсетям не нравится 46% респондентов, поддержали такую меру 30%. Против запрета на въезд на территорию Украины отдельных артистов из РФ и на показ российских фильмов выступили 53% опрошенных, а поддержали 29%.

Напомним, Минкульт Украины составил перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В него входят Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Егор Крид, Алиса Фрейндлих, рэпер Natan, Шура и другие известные артисты. Всего в списке больше 100 человек, передает сайт kp.ru.

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