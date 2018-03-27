Пользователи Twitter проголосовали за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 19:11 2018-03-27T19:11:15+03:00

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Стали известны результате опроса, организованного посольством РФ в США в Twitter после того, как Вашингтон объявил о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Таким образом, выяснилось, какое диппредставительство Соединенных Штатов закрыли бы пользователи соцсети, «если бы могли принять такое решение».

Так, почти половина участников опроса (47%) проголосовала за закрытие американской дипмиссии в Санкт-Петербурге. Чуть меньше респондентов (35%) высказались за закрытие консульства в Екатеринбурге. А 18% считают, что представительство США не нужно во Владивостоке.

Кстати, всего в голосовании приняли участие 57,5 тысячи человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник посольство РФ в США открыло голосование в своем Twitter: российские дипломаты поинтересовались у подписчиков, какое генеральное консульство Соединенных Штатов следует закрыть в России в качестве ответной меры на закрытие дипмиссии РФ в Сиэтле. При этом на выбор были предложены три варианта.