СЕГОДНЯ 19:33 2018-03-27T19:33:06+03:00

В Госдуме предложили отзывать у СМИ лицензии за фейки во время трагедий Фото: Анастасия НОВИКОВА

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Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что в нижнюю палату парламента планируется внести обновленный законопроект «О саморегулировании СМИ», в котором оговаривается порядок освещения журналистами и блогерами таких трагедий, как пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, и предлагается лишать СМИ лицензии за неподобающее поведение.

Как подчеркнул политик, ЧП в кемеровском ТЦ указало не только на проблемы с безопасностью, но и на безответственность некоторых работников СМИ и блогеров. «На фоне трагедии в Кемерово мы все это увидели снова. Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить», - сказал Федоров в интервью ФАН.

По мнению депутата, нужно создать саморегулируемую структуру, которая будет сама отслеживать в средствах массовой информации фейки, подмену понятий, неприличные высказывания, спекуляции фактами и «пляски на костях».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Между тем соцсети и некоторые СМИ ранее начали распространять слухи о якобы сотнях погибших. Однако в Следственном комитете России (СКР) эту информацию сразу опровергли.