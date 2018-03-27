На игре Россия - Франция зрители вывесили баннеры в память о погибших в Кемерово
Перед началом товарищеской игры между футбольными сборными России и Франции в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове зрители вывесили ряд баннеров в память о погибших в страшном пожаре, который произошел в Кемерово.
На одном из них, располоеном за воротами на одной из трибун стадиона на черном фоне написаны белые буквы: "Кемерово, 25.03.2018. Скобрим вместе с вами...". На других баннерах - тоже слова скорби и поддержки в адрес кемеровчан.
Встреча Россия - Франция началась в 18:50 в Санкт-Петербурге. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Франция.
Напомним, что сборная России ранее, 23 марта, сыграла товарищеский матч с командой Бразилии. В поединке, который состоялся на стадионе "Лужники" в Москве, выиграли бразильцы со счетом 3:0.
Отметим, что в результате возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В России в память о погибших в Кемерове 28 марта объявлено траурным днем. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.