На игре Россия - Франция зрители вывесили баннеры в память о погибших в Кемерово

СЕГОДНЯ 20:18 2018-03-27T20:18:27+03:00

Футболисты сборной России перед игрой на фоне баннера в память о погибших в Кемерово. Фото: REUTERS

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Перед началом товарищеской игры между футбольными сборными России и Франции в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове зрители вывесили ряд баннеров в память о погибших в страшном пожаре, который произошел в Кемерово.

На одном из них, располоеном за воротами на одной из трибун стадиона на черном фоне написаны белые буквы: "Кемерово, 25.03.2018. Скобрим вместе с вами...". На других баннерах - тоже слова скорби и поддержки в адрес кемеровчан.

Встреча Россия - Франция началась в 18:50 в Санкт-Петербурге. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Франция.

Напомним, что сборная России ранее, 23 марта, сыграла товарищеский матч с командой Бразилии. В поединке, который состоялся на стадионе "Лужники" в Москве, выиграли бразильцы со счетом 3:0.

Отметим, что в результате возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В России в память о погибших в Кемерове 28 марта объявлено траурным днем. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.