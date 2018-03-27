2018-03-27T20:18:27+03:00
Спорт

На игре Россия - Франция зрители вывесили баннеры в память о погибших в Кемерово

Встреча проходит в Санкт-Петербурге вечером 27 марта
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Футболисты сборной России перед игрой на фоне баннера в память о погибших в Кемерово.Футболисты сборной России перед игрой на фоне баннера в память о погибших в Кемерово.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Перед началом товарищеской игры между футбольными сборными России и Франции в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове зрители вывесили ряд баннеров в память о погибших в страшном пожаре, который произошел в Кемерово.

На одном из них, располоеном за воротами на одной из трибун стадиона на черном фоне написаны белые буквы: "Кемерово, 25.03.2018. Скобрим вместе с вами...". На других баннерах - тоже слова скорби и поддержки в адрес кемеровчан.

Встреча Россия - Франция началась в 18:50 в Санкт-Петербурге. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Франция.

Напомним, что сборная России ранее, 23 марта, сыграла товарищеский матч с командой Бразилии. В поединке, который состоялся на стадионе "Лужники" в Москве, выиграли бразильцы со счетом 3:0.

Отметим, что в результате возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В России в память о погибших в Кемерове 28 марта объявлено траурным днем. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Итог матча Россия - Франция: французы победили нашу команду со счетом 3:1
Госдума поддержала компенсацию взносов за капремонт для пенсионеров, живущих с инвалидами
Трамп обсудил с Макроном и Меркель высылку российских дипломатов
Цены на новые iPad: Apple представила свой самый бюджетный планшет для студентов в 2018 году
Первый тайм матча Россия - Франция завершился со счетом 1:0 в пользу французов
В Госдуме предложили отзывать у СМИ лицензии за фейки во время трагедий
Пользователи Twitter проголосовали за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге
К посольству России в Вене несут букеты цветов в связи с трагедией в Кемерове
Украина отказала Белоруссии в покупке "дочки" Сбербанка
Легковушка на большой скорости врезалась в автобус на Варшавском шоссе в Москве
Около половины украинцев выступили против запрета российских СМИ и соцсестей
Путин и Эрдоган обсудили предстоящий саммит России, Турции и Ирана
Министр инфраструктуры Украины назвал Кубань украинской
В Кемерове в память о жертвах пожара запустили в небо десятки воздушных шаров
Мэй направила Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерово
Суд продлил срок задержания управляющей сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
Чижов: каналы связи между Россией и Евросоюзом должны сохраняться
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» назвала ответственного за эвакуацию людей
Граждан Египта, не пришедших на выборы президента, будут штрафовать