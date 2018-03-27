Итог матча Россия - Франция: французы победили нашу команду со счетом 3:1

27 Март 20:42 2018-03-27T20:43:28+03:00

Россия сыграла с командой Франции в Санкт-Петербурге. Фото: REUTERS

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В Санкт-Петербурге завершился контрольный матч сборной России по футболу. Команда Станислава Черчесова встречалась со сборной Франции. Наши уступили французской сборной, которая является вице-чемпионом Европы 2016 года, со счетом 1:3

У сборной Франции отличились: Килиан Мбаппе (40, 82 минуты игры) и Поль Погба на 49-й минуте встречи. Голом у команды России в этой встрече отметился Федор Смолов на 68-й минуте матча.

На этой игре на трибунах появились баннеры в память о погибших в Кемерово.Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Франция.

Наша сборная России ранее, 23 марта, сыграла товарищеский матч с командой Бразилии. В поединке в "Лужниках" в Москве выиграли бразильцы со счетом 3:0.