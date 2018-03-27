США потребовали от российских дипломатов покинуть Сиэтл до 25 апреля

27 Март 23:28 2018-03-27T23:34:29+03:00

Доступ в генконсульство РФ для сотрудников будет закрыт со 2 апреля

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Российские дипломаты, работающие в генеральном консульстве РФ в Сиэтле, должны освободить здание до 25 апреля. Об этом сообщил консул-советник данного диппредставительства Халит Айсин.

По его данным, доступ в здание генконсульства будет закрыт для его сотрудников со второго апреля. Территорию резиденции генконсула в Сиэтле дипломаты должны покинуть до 23:59 по местному времени 24 апреля.

Айсин отметил, что неизвестно, куда именно будут направлены сотрудники из Сэтла, а также в какие диппредставительства США будут переданы архивы генконсульства в Сиэтле. Теперь россиян просят обращаться по всем вопросам в посольство России в Вашингтоне, а также в российские генконсульства в Нью-Йорке и Хьюстоне, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне генконсульство РФ в Сиэтле объявило о прекращении приема граждан в связи с решением властей США закрыть дипломатическое учреждение. Этому предшествовало сообщение администрации США о высылке из страны 48 российских дипломатов и 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке.