2018-03-28T10:18:15+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Паблик MDK извинился за фейковые посты о числе погибших в Кемерове

Ранее интернет-сообщество сообщало о примерно 400 жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Были обнаружены тела всех 64 жертв пожара в кемеровском ТЦБыли обнаружены тела всех 64 жертв пожара в кемеровском ТЦФото: Кирилл ЧАЩИН
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Популярный паблик MDK принес свои извинения за распространение ложной информации о числе погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемереве.

Ранее интернет-сообщество со ссылкой на жителей сибирского города сообщало о 350-400 жертвах трагедии. Якобы погибших было так много, что их вывозили в морги в соседних населенных пунктах.

Однако 27 марта подтвердилась информация лишь о 64 жертвах пожара, большинство из которых дети. К настоящему моменту опознаны 27 человек. Поисково-спасательная операция остановлена, следственные мероприятия продолжаются. В среду, 28 марта, в России объявлен общенациональный траур по жертвам трагедии, передает сайт kp.ru.

"Актуальные данные: 64 погибших, остальные цифры не подтвердили себя. Извиняемся если наши твиты могли принести вам страдания или напугать", - говорится на странице паблика в Twitter.

Данное интернет-сообщество известно своими циничными шутками и глумлением над трагедиями Фото: Twitter.com

Данное интернет-сообщество известно своими циничными шутками и глумлением над трагедиямиФото: Twitter.com

Между тем, напомним, что сообщество MDK известно своими циничными шутками и глумлением над трагедиями. Так, летом 2016 года страницу паблику во "Вконтакте" заблокировали за осквернение религиозного праздника Пасхи.

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