Замглавы Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности

СЕГОДНЯ 11:11 2018-03-28T11:24:45+03:00

Замглавы Кемеровской области Алексея Зеленина пробыл на этом посту почти пять лет

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Замгубернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности, его место займет Ольга Турбаба.

Такое заявление сделал источник в местной администрации, передает ТАСС.

Между тем, стоит отметить, что Зеленин занимал этот пост с сентября 2013 года.

Напомним, что ранее на стихийном митинге в Кемерово люди требовали отставки властей и немедленного наказания виновных. Так, например, вставал вопрос о смещении с должности губернатора области Амана Тулеева.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на встрече с инициативной группой жителей города президент России Владимир Путин призвал граждан не "назначать" виновных трагедии, а дождаться результатов следственных действий. Глава государства также пообещал принять все необходимые кадровые решение после того, как станет точно понятно, кто виноват в гибели людей.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.