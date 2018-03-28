Мальта отзывает своего посла в России для консультаций

СЕГОДНЯ 16:48 2018-03-28T16:48:11+03:00

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Кабмин Мальты решил отозвать посла из России в знак солидарности с Великобританией. Ранее Лондон покинули 23 российских дипломата из-за инцидента в Солсбери.

«В контексте инцидента в Солсбери правительство Мальты отзывает посла в России из Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты солидарно с правительством Великобритании перед лицом угрозы общей безопасности», – говорится в официальном микроблоге Twitter правительства.

Напомним, ранее ряд стран ЕС и США заявили, что в поддержку Великобритании вышлют часть российских дипломатов. Например, Молдова высылает трех диппредставителей, а Украина – 13, США и вовсе 60: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН.

Официальный представитель МИД РФ считает, что Запад взял курс на русофобию. Глава МИД РФ пообещал, что Россия подготовит ответные меры по каждой стране.

Ряд стран не высылают российских дипломатов, но отзывают своих из Москвы, как Мальта. 28 марта стало известно о том, что Россию покинет и посол Люксембурга, передает сайт kp.ru. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен следовать за членами НАТО и высылать российских дипломатов.