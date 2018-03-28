2018-03-28T23:32:04+03:00
Политика

Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год

Документ регулирует сотрудничество Киева с военно-политическим блоком
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил выполнение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год. Соответствующий указ глава республики подписал в среду.

Документ направляет и регулирует сотрудничество Киева с военно-политическим блоком. А ней расписаны политические, экономические, оборонные, ресурсные и правовые аспекты, а также вопросы, связанные безопасностью.

«Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств - членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО»,- передает пресс-служба президента Украины.

Кроме того, программа ставит перед собой целью информировать общественность о евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщал сайт kp.ru, 10 марта Украина получила статус «страны-аспиранта» в НАТО. Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление незалежной стать полноценным членом организации. А ранее генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что членство незалежной в организации зависит от результатов проведения в стране реформ.

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