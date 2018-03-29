Мэй и Меркель договорились вместе противостоять "российской агрессии"

СЕГОДНЯ 09:45 2018-03-29T09:45:01+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель решили вместе противостоять "усилению российской агрессии". Об этом политики договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду, 28 марта, по инициативе британской стороны.

"Канцлер и премьер-министр согласились с необходимостью продолжать совместную работу, чтобы противостоять усилению российской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства королевства.

Отмечается, что во время разговора Мэй также поблагодарила Меркель за "сильную поддержку и солидарность".

Кроме того, обсуждалась тема введения американцами пошлин на сталь и алюминий и подчеркивалась важность ядерной сделки с Ираном.

Напомним, что в начала марта отношения между Россией и Великобританией резко осложнились. Лондон выслал из страны 23 наших дипломатов, и Москва была вынуждена принять ответные меры.

К настоящему моменту многие европейские страны выразили солидарность Великобритании и заявили о выдворении в общей сложности почти 150 сотрудников российской дипмиссии, сообщает сайт kp.ru.