СК направил Великобритании запрос по делу об отравлении Юлии Скрипаль

СЕГОДНЯ 10:03 2018-03-29T10:03:22+03:00

С начала марта Великобритания так и не предоставила властям РФ никаких материалов по делу об отравлении россиянки Фото: REUTERS

Российские следователи рассчитывают на правовую помощь британских коллег в расследовании этого преступления

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Следственный комитет РФ подготовил запрос на получение правовой помощи Великобритании по расследованию уголовного дела об отравлении россиянки Юлии Скрипаль. В среду, 28 марта, обращение было передано в Генеральную прокуратуру для дальнейшего направления компетентным органам королевства.

"В своем запросе российская сторона просит своих британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов проводимого ими по указанному факту уголовного расследования", - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что российские следователи хотят ознакомиться с результатами осмотра места обнаружения пострадавшей, данными ее медицинского освидетельствования и другими экспертизами.

В пресс-релизе СК также выражается готовность ведомства к дальнейшему сотрудничеству с британскими коллегами в рамках расследования покушения на убийство гражданки РФ.

Напомним, что 4 марта Юлия Скрипаль и ее отец Сергей были найдены в бессознательном состоянии около ТЦ в городе Солсбери. Позже британские власти заявили, что их отравили неким неизвестным веществом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в России по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по стать "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".